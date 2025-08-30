Політика Країни Заходу вже склали трирівневий план захисту України після завершення війни

2025-08-30 16:45

Країни Заходу склали попередній трирівневий план захисту України після завершення війни з росією. Про це повідомила британська газета Financial Times із посиланням на власні джерела.

Стверджується, що на першому рівні буде створена демілітаризована зона, можливо, патрульована нейтральними миротворчими військами із третьої країни, яку погодять і Україна, і росія.

"Набагато надійніший кордон позаду неї захищатимуть українські війська, озброєні та навчені військовими НАТО, заявили троє чиновників", – йдеться у публікації.

Окрім того, сили стримування під керівництвом Європи будуть розміщені глибше в Україні як третя лінія оборони, а американські ресурси підтримуватимуть їх з тилу.

"Але навіть за потенційної підтримки США громадськість та політики в багатьох європейських країнах стурбовані можливим розгортанням військ в Україні", – пише газета.

У статті цитують керівника Офісу президента Андрія Єрмака, який зазначив, що кожна країна у коаліції зробить свій внесок, "і зрештою картина буде поєднанням військової, політичної та економічної підтримки".

За його словами, обговорення точилися навколо чотирьох-п’яти європейських бригад "на місцях, наданих коаліцією охочих, плюс "стратегічні ресурси" зі США".

Єрмак підкреслив, що це ознаменувало "велику зміну з весни".

"Дійсно, остання зустріч у Білому домі стала проривом у низці речей, внесла ясність у такі кроки, як формування системи гарантій безпеки та постачання американської зброї для оборони України через європейські фінансові інструменти", – констатував керівник ОП.

Він додав, що США "можуть забезпечити основу, яка змусить всю архітектуру безпеки та стримування працювати".

Раніше ЗМІ дізналися про гарантії безпеки від США. Стверджувалось, що Вашингтон погодився надати стратегічний рівень підтримки будь-якому формату розгортання наземних сил європейських держав в Україні, а також взяти участь у європейському щиті ППО для забезпечння повоєнних гарантій безпеки.