ВІЙНА В Україні ДБР завершило розслідування щодо катувань у найбільшому слідчому ізоляторі України

2025-09-06 14:36

Працівники ДБР завершили досудові розслідування щодо злочинної вертикалі у найбільшому слідчому ізоляторі України - ДУ Київський слідчий ізолятор. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Обвинувальні акти у шести провадженнях направлено до суду. У цих провадженнях фігурують 14 підозрюваних: п'ять ув’язнених, сім працівників СІЗО та два медичні працівники філії ЦОЗ ДКВС України у Києві та Київській області.

Зазначається, що злочинну вертикаль у Київському СІЗО очолював так званий "смотрящий". До функціонування цієї вертикалі він залучив частину персоналу СІЗО та медиків, які фактично діяли під контролем криміналітету.

У листопаді 2024 року ДБР та Мін’юст ініціювали кадрові зміни, які фактично зупинили діяльність злочинної мережі - хоча деякі працівники залишилися під кримінальним впливом.

Так, у грудні 2024 року на території прогулянкового двору СІЗО було зафіксовано випадок, коли так званий "смотрящий" спільно з наближеними до нього особами жорстоко побили іншого ув’язненого, внаслідок чого той помер.

Працівники СІЗО знали про побиття, але намагалися його приховати - підробили документи, ухвалили рішення про ізоляцію постраждалого без належної медичної допомоги. Лише наступного дня його доставили до лікарні, де 28 грудня він і помер.

Наразі, за результатами слідства, до суду направлені справи щодо трьох працівників СІЗО та двох медиків за низкою статей КК України. Санкції передбачають до 10 років позбавлення волі.