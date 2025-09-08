ВІЙНА В Україні Сирський заявив, що ЗСУ змогли відновити контроль та перехопити ініціативу на Покровському напрямку

2025-09-08 11:33

Сили оборони, втративши у серпні на Покровському напрямку 5 кв. км, змогли відновити контроль над 26 кв. км української землі. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський за результатами роботи на Покровському, Добропільському, Сіверському напрямках.

"Працював у районах ведення активних бойових дій - на Покровському, Добропільському, Сіверському напрямках. Провів роботу на командних пунктах частин, які виконують бойові завдання на цих ділянках фронту".

Він зазначив, що Покровський напрямок залишається одним із найскладніших. За минулий тиждень наші підрозділи відбили близько 350 атак противника. Саме тут росіяни зосередили основні зусилля та створили найбільше наступальне угруповання, що намагається прорвати нашу оборону.

"Але українські воїни мужньо утримують визначені рубіжи, знищують живу силу й техніку ворога, а також проводять результативні штурмові дії. Так, втративши в серпні на Покровському напрямку 5 кв. км, підрозділи Сил оборони змогли відновити контроль над 26 кв. км української землі. Подібне співвідношення на нашу користь - також і на Добропільському напрямку", - запевнив Сирський.

Головком також заслухав доповіді командирів на місцях, зокрема щодо питань, котрі потребують невідкладного вирішення та віддав необхідні розпорядження для посилення стійкості оборони.

Окремо він зазначив про вручення нагороди воїнам 82-ї окремої десантно-штурмової бригади та 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади.

subscriber subscriber

Еще по теме

Україна активно збільшує кількість високотехнологічних систем ППО та модернізує мобільні вогневі групи

2025-08-25 16:44

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський віддав важливий наказ по ситуації на Покровському напрямку

2025-08-13 08:24

Наземні роботизовані комплекси значно підвищили оперативність евакуації поранених з поля бою

2025-08-12 09:25

Річниця операції ЗСУ на Курщині: Олександр Сирський заявив, що більшості поставлених цілей досягнуто

2025-08-06 16:47

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

Сирський заявив, що ЗСУ змогли відновити контроль та перехопити ініціативу на Покровському напрямку

2025-09-08 11:33

Юлія Свириденко показала будинок уряду, який вперше з початку війни був пошкоджений під час атаки

2025-09-08 08:23

ДБР завершило розслідування щодо катувань у найбільшому слідчому ізоляторі України

2025-09-06 14:36

Розкрито схему розкрадання 25 млн гривень на електроенергії для ЗСУ

2025-09-06 12:30
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

Сирський заявив, що ЗСУ змогли відновити контроль та перехопити ініціативу на Покровському напрямку 2025-09-08 11:33
Юлія Свириденко показала будинок уряду, який вперше з початку війни був пошкоджений під час атаки 2025-09-08 08:23
ДБР завершило розслідування щодо катувань у найбільшому слідчому ізоляторі України 2025-09-06 14:36
Розкрито схему розкрадання 25 млн гривень на електроенергії для ЗСУ 2025-09-06 12:30