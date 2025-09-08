ВІЙНА В Україні Сирський заявив, що ЗСУ змогли відновити контроль та перехопити ініціативу на Покровському напрямку

2025-09-08 11:33

Сили оборони, втративши у серпні на Покровському напрямку 5 кв. км, змогли відновити контроль над 26 кв. км української землі. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський за результатами роботи на Покровському, Добропільському, Сіверському напрямках.

"Працював у районах ведення активних бойових дій - на Покровському, Добропільському, Сіверському напрямках. Провів роботу на командних пунктах частин, які виконують бойові завдання на цих ділянках фронту".

Він зазначив, що Покровський напрямок залишається одним із найскладніших. За минулий тиждень наші підрозділи відбили близько 350 атак противника. Саме тут росіяни зосередили основні зусилля та створили найбільше наступальне угруповання, що намагається прорвати нашу оборону.

"Але українські воїни мужньо утримують визначені рубіжи, знищують живу силу й техніку ворога, а також проводять результативні штурмові дії. Так, втративши в серпні на Покровському напрямку 5 кв. км, підрозділи Сил оборони змогли відновити контроль над 26 кв. км української землі. Подібне співвідношення на нашу користь - також і на Добропільському напрямку", - запевнив Сирський.

Головком також заслухав доповіді командирів на місцях, зокрема щодо питань, котрі потребують невідкладного вирішення та віддав необхідні розпорядження для посилення стійкості оборони.

Окремо він зазначив про вручення нагороди воїнам 82-ї окремої десантно-штурмової бригади та 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади.