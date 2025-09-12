Світ Для збиття російських дронів у Польщі пілоти F-35 використовували ракети вартістю у 400 тисяч євро кожна

2025-09-12 16:44

Пілоти F-35 при збитті російських дронів у повітряному просторі Польщі використовували ракети вартістю 400 тисяч євро кожна, це пише Bild.

Видання зазначає, що сучасні літаки F-35 у боротьбі проти дешевих безпілотників "не мають сенсу". Пілоти винищувачів атакували безпілотники ракетами AIM-9 Sidewinder, кожна з яких коштує понад 400 тисяч євро. При цьому російські дрони коштують лише кілька тисяч євро.

"У довгостроковій перспективі немає військового сенсу використовувати F-35 проти безпілотників. Тому альянс розглядає різні варіанти протидії російським провокаціям", - заявив високопоставлений офіцер НАТО.

Нагадаємо, у ніч проти 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр-міністр Дональд Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір.

subscriber subscriber

Еще по теме

У Польщі офіційно визнали факт масованого нальоту безпілотників рф, а також виявили уламки ракети

2025-09-10 16:47

Збройні сили Литви отримали велику партію новітніх ізраїльських протитанкових ракет Spike

2025-08-30 11:33

60% поляків підтримали рішення Кароля Навроцького про вето на закон про допомогу українцям

2025-08-29 16:44

На Київщині викрито посадовця однієї з бригад ЗСУ, який крав мільйони на закупівлі бойових дронів

2025-08-01 09:29

Еще новости в разделе "Світ"

Для збиття російських дронів у Польщі пілоти F-35 використовували ракети вартістю у 400 тисяч євро кожна

2025-09-12 16:44

У Молдові пішла хвиля обшуків по справам про підкуп виборців і незаконне фінансування партій

2025-09-06 10:31

Google вдалося через суд уникнути продажу браузера Chrome і операційної системи Android

2025-09-05 13:30

Масштабний збій в Google: сьогодні є проблеми з роботою YouTube, Gmail, Google Meet

2025-09-04 16:46
Все статьи раздела "Світ"

Світ

Для збиття російських дронів у Польщі пілоти F-35 використовували ракети вартістю у 400 тисяч євро кожна 2025-09-12 16:44
У Молдові пішла хвиля обшуків по справам про підкуп виборців і незаконне фінансування партій 2025-09-06 10:31
Google вдалося через суд уникнути продажу браузера Chrome і операційної системи Android 2025-09-05 13:30
Масштабний збій в Google: сьогодні є проблеми з роботою YouTube, Gmail, Google Meet 2025-09-04 16:46