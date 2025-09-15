Політика В ООН вперше відкрито заявили про розгортання миротворчих сил в Україні після завершення війни

2025-09-15 12:35

Голова Генеральної Асамблеї ООН Анналена Бербок не виключає розгортання миротворчих сил ООН в Україні для забезпечення режиму припинення вогню та післявоєнного миру, якщо це підтримає більшість держав-членів. Про це повідомляє німецький таблоїд Bild.

Миротворчі місії "необхідні як ніколи раніше, і не тільки з огляду на європейський континент".

"Якщо буде укладено мирний договір, його необхідно максимально захистити. І якщо більшість держав-членів вважає, що для цього потрібні блакитні каски, то це, сподіваємося, допоможе забезпечити тривалий мир. Перш за все, необхідно провести мирні переговори", - підкреслила Бербок.

Миротворці ООН - це військовослужбовці держав-членів, відряджені для служби під командуванням і контролем Організації Об’єднаних Націй.

Можливість такої місії в Україні значною мірою залежить від Москви: розгортання "блакитних шоломів" санкціонує Рада Безпеки ООН, а право вето Росії може заблокувати відповідне рішення.

subscriber subscriber

Еще по теме

В Україні знешкоджено хакерське угруповання, яке інфікувало вірусами-вимагачами мережі великих компаній

2025-09-13 08:28

Серед поляків значно зменшився загальний рівень підтримки євроатлантичної інтеграції України

2025-09-09 16:46

Естонія приєднається до закупівель озброєння для України та готова відправити свій військовий контингент

2025-09-05 11:32

Генсек НАТО заявив, що очікує найближчим часом ясності стосовно безпекових гарантій для України

2025-09-04 08:26

Еще новости в разделе "Політика"

В ООН вперше відкрито заявили про розгортання миротворчих сил в Україні після завершення війни

2025-09-15 12:35

В країнах Євросоюзу зросла загальна кількість українців, які мають тимчасовий захист

2025-09-13 16:45

Ізраїль не звертався до української влади щодо узгодження питань паломництва хасидів до Умані

2025-09-12 14:39

Режим самопроголошеного Лукашенка у Білорусі звільнив та випустив до Литви 52 політв’язні

2025-09-12 10:27
Все статьи раздела "Політика"

Політика

В ООН вперше відкрито заявили про розгортання миротворчих сил в Україні після завершення війни 2025-09-15 12:35
В країнах Євросоюзу зросла загальна кількість українців, які мають тимчасовий захист 2025-09-13 16:45
Ізраїль не звертався до української влади щодо узгодження питань паломництва хасидів до Умані 2025-09-12 14:39
Режим самопроголошеного Лукашенка у Білорусі звільнив та випустив до Литви 52 політв’язні 2025-09-12 10:27