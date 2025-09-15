Політика В ООН вперше відкрито заявили про розгортання миротворчих сил в Україні після завершення війни

2025-09-15 12:35

Голова Генеральної Асамблеї ООН Анналена Бербок не виключає розгортання миротворчих сил ООН в Україні для забезпечення режиму припинення вогню та післявоєнного миру, якщо це підтримає більшість держав-членів. Про це повідомляє німецький таблоїд Bild.

Миротворчі місії "необхідні як ніколи раніше, і не тільки з огляду на європейський континент".

"Якщо буде укладено мирний договір, його необхідно максимально захистити. І якщо більшість держав-членів вважає, що для цього потрібні блакитні каски, то це, сподіваємося, допоможе забезпечити тривалий мир. Перш за все, необхідно провести мирні переговори", - підкреслила Бербок.

Миротворці ООН - це військовослужбовці держав-членів, відряджені для служби під командуванням і контролем Організації Об’єднаних Націй.

Можливість такої місії в Україні значною мірою залежить від Москви: розгортання "блакитних шоломів" санкціонує Рада Безпеки ООН, а право вето Росії може заблокувати відповідне рішення.