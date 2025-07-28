Політика В Раді заперечили повідомлення про нестачу голосів для повернення незалежності САП та НАБУ

2025-07-28 13:32

У Фракції Слуга народу заперечили інформацію ЗМІ про те, що 70 їхніх депутатів не будуть голосувати за законопроєкт президента Володимира Зеленського про повернення незалежності САП та НАБУ. Про це Суспільному розповіла речниця фракції Юлія Палійчук.

"Фракція Слуга Народу підтримає президентський законопроєкт. Інформація про те, що 70 депутатів нібито можуть не проголосувати, не відповідає дійсності. Мені не зрозуміло, звідки взялася ця кількість", - сказала Палійчук.

Вона зазначила, що всередині фракції є налаштованість підтримати президентський законопроєкт. Таким чином вона прокоментувала публікацію видання Financial Times, яке із посиланням на джерела писало, що за президентську ініціативу можуть не проголосувати до 70-ти депутатів, які, з-поміж іншого, побоюються переслідувань з боку антикорупційних структур.

Занепокоєння начебто виникло, зокрема, через те, що очільник САП Олександр Клименко в інтервʼю сказав, що відомство розбере процес обмеження повноважень антикорупційних органів.

За словами співрозмовника Суспільного в керівництві фракції, дійсно є депутати, які не підтримують президентський законопроєкт, але точну кількість таких назвати складно.

"Вони в суттєвій меншості, але причина не в переживанні за помсту (антикорупційних органів - ред.), а в тому, що вони вважають: процесуально попередній закон має логіку в підзвітності НАБУ й САП Генеральному прокуророві. Все одно, доведеться переголосувати рано чи пізно, але ще з більшим суспільним обуренням і негативними сигналами від партнерів", - пояснило джерело видання.

Водночас, як сказало інше джерело в монобільшості, деякі колеги справді бояться голосувати за законопроєкт президента щодо повернення повноважень САП і НАБУ, зокрема, через ризик відкриття кримінальних справ проти них самих.

Інший представник Слуги народу назвав статтю Financial Times перебільшеною. За його словами, в спільному чаті парламентарі дивуються, звідки взялися 70 людей, які начебто можуть не проголосувати.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №12414 у другому читанні. Це рішення обмежило незалежність НАБУ та САП і зробило їх залежними від рішень генерального прокурора.

А 24 липня, після масштабних протестів та занепокоєнь західних партнерів Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає скасування обмежень попереднього закону.