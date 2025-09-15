ВІЙНА В Україні У двох областях України сьогодні зафіксовано відключення світла

2025-09-15 14:39

Станом на 15 вересня у двох областях України зафіксовано відключення світла через негоду. Про це повідомило Укренерго.

"Через несприятливі погодні умови (гроза, пориви вітру) – на ранок повністю або частково були знеструмлені 58 населених пунктів у двох областях. Ремонтні бригади обленерго вже здійснюють аварійно-відновлювальні роботи. Заживлення всіх абонентів очікується до кінця поточної доби", – йдеться у повідомленні.

Разом з тим споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Сьогодні, станом на 9:30, воно було на 1,2% нижчим, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю. Це пов’язано зі зниженням температури повітря, порівняно з кінцем минулого тижня.

"Необхідність у перенесенні активного споживання на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій – зберігається. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 16:00", – йдеться у повідомленні.

У свою чергу Запорізька ОВА повідомила, що через російські обстріли без світла залишилася частина Запорізького району.

"Балабино знеструмлене повністю, Кушугум – частково – разом без світла залишаються майже 4900 абонентів. Енергетики вже працюють над відновленням енергопостачання громади. Роботи мають бути завершені до кінця дня", – розповіли в ОВА.