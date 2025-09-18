Політика Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц офіційно відмовив Польщі у виплаті репарацій за Другу світову війну

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким відмовив тому у виплаті репарацій за Другу світову війну. Про це повідомляє німецьке медіа dpa.

Візит Навроцького до Німеччини "затьмарили" неодноразові вимоги польського президента, щоб Німеччина надалі виплачувала Польщі репарації за збитки, завдані їй під час Другої світової війни, зазначає ЗМІ.

Джерела інформаційного агентства підтвердили, що Навроцький згадав про свої вимоги під час переговорів з Мерцом.

Очільник німецького уряду своєю чергою повторив позицію Берліна про те, що це питання вже давно вирішене.

Утім, попри такі заяви з боку Варшави, Мерц запевнив Навроцького в солідарності Берліна перед загрозою з боку Росії. Він підкреслив, що Німеччина "твердо і непохитно" підтримує Польщу.

Спільна безпека в регіоні Балтійського моря і на східному фланзі НАТО залишається "ключовим пріоритетом", наголосив Мерц.