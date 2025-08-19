Політика Володимир Зеленський і путін зустрінуться протягом найближчих двох тижнів

2025-08-19 16:38

Президент України Володимир Зеленський і путін зустрінуться протягом найближчих двох тижнів. Про це сказав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спілкування з журналістами.

За його словами, про це американський президент США Дональд Трамп домовився вчора з путіним під час перерви у переговорах у Вашингтоні між лідерами України, США, НАТО та країн Європи.

"Під час перерви в зустрічі американський президент поговорив телефоном з російським президентом і домовився, що зустріч між президентом росії та президентом України відбудеться протягом найближчих двох тижнів", – заявив Мерц.

Він зазначив, що Трамп погодився надіслати ще одне запрошення на тристоронню зустріч після цього, щоб переговори могли "по-справжньому розпочатися". При цьому місце зустрічі наразі ще не визначено.

"Ми не знаємо, чи вистачить у російського президент сміливості відвідати такий саміт. Тому потрібне переконання", – сказав Мерц.

Канцлер додав, що Трамп був вражений тим, що європейці виступили єдиним фронтом і що їхні переговори з адміністрацією США тепер перейдуть до деталей щодо гарантій безпеки для України.

"Абсолютно очевидно, що в цьому має брати участь уся Європа", – резюмував Мерц.

