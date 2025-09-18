Світ Літак Дональда Трампа потрапив у ризиковану ситуацію через небезпечне наближення до пасажирського рейсу

2025-09-18 14:37

Літак Дональда Трампа Air Force One мало не потрапив у ризиковану ситуацію через небезпечне наближення до пасажирського рейсу Spirit Airlines над Нью-Йорком, повідомляє Bloomberg.

Інцидент стався, коли рейс Spirit 1300 (Airbus A321), що слідував із Форт-Лодердейла до Бостона, перетнув курс президентського Boeing 747 над районом Лонг-Айленда. Авіадиспетчер помітив зближення двох літаків і кілька разів намагався попередити пілотів Spirit про необхідність корекції маршруту.

Хоча реальна відстань між літаками залишалася безпечною - кілька миль, ця ситуація викликала активне обговорення у соціальних мережах. Аудіозапис обміну репліками між диспетчером та екіпажем став вірусним, привернувши додаткову увагу.

На записі чути, як диспетчер наполегливо наказує: "Spirit 1300, поверніть направо на 20 градусів. Негайно!". Після того диспетчер уточнив характер ситуації: "Трафік перебуває ліворуч на відстані шести або восьми миль. Це Boeing 747. Думаю, ви уявляєте, хто це".

В кінці радіообміну диспетчер зробив пілотам Spirit жорстке зауваження: "Будьте уважні! Відкладіть iPad!".

