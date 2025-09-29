Світ Іран вимагає від ООН скасувати відновлення обмежень щодо ядерної угоди

2025-09-29 14:39

Глава МЗС Ірану Аббас Аракчі закликав Генсекретаря ООН скасувати відновлення механізмів виконання санкцій проти Тегерана. Про це інформує Al Arabiya.

Аракчі наголосив, що Іран не визнає спроб продовжити, або відновити санкції, ухвалені Радою Безпеки ООН. Окремо він закликав не допустити відродження роботи Комітету із санкцій та Групи експертів, котрі здійснюють моніторинг дотримання обмежень.

"Ми закликаємо вас запобігти будь-яким спробам відродити механізми санкцій, включаючи роботу Комітету з санкцій та Групи експертів", - заявив глава іранського відомства.

Щобільше, він назвав повторне застосування анульованих резолюцій "юридично необґрунтованим та невиправданим". Також Аракчі закликав усі країни утриматися від визнання такого рішення.

Нагадаємо, Рада Безпеки ООН у пʼятницю, 19 вересня, відновила обмеження проти Ірану, які діяли до ядерної угоди 2015 року, відхиливши пропозицію продовжити режим послаблення санкцій. За продовження послаблення санкцій проголосували лише чотири країни - росія, Китай, Алжир та Пакистан.