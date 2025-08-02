Політика США оголосили про найбільший санкційний пакет щодо Ірану за останні сім років

2025-08-02 11:33

Міністерство фінансів США оголосило про найбільший санкційний пакет щодо Ірану з 2018 року. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) запровадило санкції проти понад 50 осіб і компаній, а також ідентифікувало понад 50 суден, пов’язаних із глобальною нафтовою мережею Мохаммада Хоссейна Шамхані - сина радника верховного лідера Ірану.

Санкції запровадили проти компаній Crios Shipping, Marvise SMC DMCC, Armada Global, Reel Shipping, та десятків інших юридичних осіб, пов’язаних із незаконним експортом нафти, продажем зброї, подвійного призначення обладнання та відмиванням коштів.

Мережа використовувала "тіньовий флот" для транспортування нафти та нафтопродуктів з Ірану й Росії переважно до покупців в Китаї.

OFAC також зафіксувало використання підставних компаній, зміну власників суден, вимкнення транспондерів і фальсифікацію документів для обходу санкцій.

Кошти, здобуті завдяки бізнесу, родина Шамхані витрачає на елітну нерухомість за кордоном та купівлю іноземних паспортів для ведення бізнесу

Паралельно Держдепартамент США наклав санкції ще на 20 компаній і 10 суден, причетних до торгівлі іранською нафтою. Дії вжито відповідно до указів президента США №13846 і №13902.