В Єгипті 3000-річний золотий браслет фараона вкрали та переплавили на злиток

2025-09-22 14:39

Міністерство внутрішніх справ Єгипту повідомило, що 3000-річний золотий браслет фараона Аменемопе, який зник із Каїрського музею на початку цього місяця, був не тільки вкрадений, а й переплавлений на злиток, пише Reuters.

Міністерство старожитностей і туризму раніше повідомляло про зникнення браслета, що належав цареві Аменемопе Третього перехідного періоду, який правив Єгиптом близько 1000 р. до н. е.

Браслет, прикрашений намистиною з лазуриту, зник із сейфа в консерваційній лабораторії 9 вересня.

Після крадіжки було створено спеціальний комітет для вивчення артефактів у лабораторії, а зображення зниклого браслета розіслали у відділи старожитностей в аеропортах, морських портах і на прикордонних переходах Єгипту через побоювання, що він може бути вивезений контрабандою за кордон.

Проте поліція Єгипту з'ясувала, що безцінний браслет вкрав реставратор з музею і продав торговцю сріблом, який передав його власнику майстерні в історичному ювелірному районі Каїра. Власник майстерні потім продав його золотоплавильнику, який переплавив його разом з іншими виробами. Куди поділася намистина з лазуриту - невідомо.

Міністерство повідомило, що підозрюваних заарештували, а виручку від продажу, оцінювану приблизно в 194 тися єгипетських фунтів (близько 4 тисяч доларів США), було вилучено.

Браслет входив до колекції артефактів, що готуються до транспортування в Італію напередодні виставки під назвою Скарби фараонів у музеї Риму, яка відкриється наступного місяця.