Життя Синоптики прогнозують теплі дні та прохолодні ночі, у Західних регіонах буде дощити

2025-09-23 11:30

В Україні 23 вересня переважно без опадів, лише на крайньому заході вдень місцями невеликий дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний, на заході з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°. На Волині, Рівненщині та Львівщині – 16-21°.

У Києві без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 24-26°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень у Києві 23 вересня була зафіксована у 2015 році - 28,4°, найнижча вночі - у 1881 році, 1,5° нижче нуля.

Вже 24 вересня на заході, півночі та у Вінницькій області можливий невеликий дощ, на решті території - без опадів.

Вітер переважно північний, 7-12 м/с.

Температура вночі становитиме 8-13°. Вдень: на заході та півночі 12-17°, у центральних областях 18-23°, на півдні та сході - 22-27°.

Водночас у Києві очікується невеликий дощ, вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 15-17°.