Світ Чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен знову спробує свої сили у перегонах класу GT

2025-09-25 11:34

Пілот команди Ред Булл Макс Ферстаппен знову візьме участь у перегонах на трасі Нордшляйфе, повідомляє F1-Insider.

Згідно з даними видання, гонщик з Нідерландів знову спробує свої сили у змаганні класу GT, яке відбудеться 27 вересня.

Вказується, що для участі в цій події 27-річний гонщик отримав ліцензію класу "А", що дозволяє брати участь у перегонах серії NLS - чемпіонаті з перегонів на витривалість на трасі Нюрбургринг.

Нагадаємо, що раніше Ферстаппен змагався в класі CUP3 за кермом Porsche Cayman GT4, де він фінішував сьомим у своєму класі та посів 27-ме місце в загальному рейтингу.

