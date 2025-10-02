Світ В Німеччині знову зафіксували підозрілі польоти дронів над стратегічними об'єктами

2025-10-02 12:30

На півночі Німеччини у землі Шлезвіг-Гольштейн зафіксували підозрілі польоти дронів над стратегічними об'єктами. Про це повідомляє Spiegel.

Зазначається, що кілька безпілотників пролетіли над верф'ю в Кілі, а потім були помічені в університетській клініці, електростанції, будівлі місцевого парламенту і навіть нафтопереробного заводу, який постачає аеропорт Гамбурга паливом.

Згідно з внутрішніми документами влади, дрони рухалися "паралельними курсами", що може говорити про спробу картувати місцевість. Подібні інциденти відбулися і в сусідній землі Мекленбург-Передня Померанія: у Заниці та Ростоку дрони пролітали над військовими об'єктами, а в порту Ростока поліція помітила кілька великих квадрокоптерів вагою понад 2,5 кг, що літали "координовано".

Експерти відзначають схожість із серією недавніх інцидентів у Данії, де через дрони тимчасово припиняли роботу аеропортів. Там влада не виключає російського сліду.

На тлі цих подій міністр внутрішніх справ ФРН Олександр Добриндт заявив про "погрозу, що збільшилася для безпеки Німеччини", і анонсував створення центру з протидії безпілотникам.

У Бундестазі також готують закон, який дозволить армії збивати підозрілі дрони за межами військових об'єктів.