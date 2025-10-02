Світ В Німеччині знову зафіксували підозрілі польоти дронів над стратегічними об'єктами

2025-10-02 12:30

На півночі Німеччини у землі Шлезвіг-Гольштейн зафіксували підозрілі польоти дронів над стратегічними об'єктами. Про це повідомляє Spiegel.

Зазначається, що кілька безпілотників пролетіли над верф'ю в Кілі, а потім були помічені в університетській клініці, електростанції, будівлі місцевого парламенту і навіть нафтопереробного заводу, який постачає аеропорт Гамбурга паливом.

Згідно з внутрішніми документами влади, дрони рухалися "паралельними курсами", що може говорити про спробу картувати місцевість. Подібні інциденти відбулися і в сусідній землі Мекленбург-Передня Померанія: у Заниці та Ростоку дрони пролітали над військовими об'єктами, а в порту Ростока поліція помітила кілька великих квадрокоптерів вагою понад 2,5 кг, що літали "координовано".

Експерти відзначають схожість із серією недавніх інцидентів у Данії, де через дрони тимчасово припиняли роботу аеропортів. Там влада не виключає російського сліду.

На тлі цих подій міністр внутрішніх справ ФРН Олександр Добриндт заявив про "погрозу, що збільшилася для безпеки Німеччини", і анонсував створення центру з протидії безпілотникам.

У Бундестазі також готують закон, який дозволить армії збивати підозрілі дрони за межами військових об'єктів.

subscriber subscriber

Еще по теме

Дрони над аеропортом столиці Данії визнано найсерйознішою атакою на критичну інфраструктуру за всю історію країни

2025-09-23 16:46

Для збиття російських дронів у Польщі пілоти F-35 використовували ракети вартістю у 400 тисяч євро кожна

2025-09-12 16:44

У Польщі офіційно визнали факт масованого нальоту безпілотників рф, а також виявили уламки ракети

2025-09-10 16:47

На Київщині викрито посадовця однієї з бригад ЗСУ, який крав мільйони на закупівлі бойових дронів

2025-08-01 09:29

Еще новости в разделе "Світ"

В Німеччині знову зафіксували підозрілі польоти дронів над стратегічними об'єктами

2025-10-02 12:30

Влада талібів розпочала масштабне відключення інтернету та мобільного зв’язку в Афганістані

2025-10-01 12:30

Іран вимагає від ООН скасувати відновлення обмежень щодо ядерної угоди

2025-09-29 14:39

NASA оприлюднило перше детальне зображення карликової галактики поблизу Чумацького Шляху

2025-09-27 12:30
Все статьи раздела "Світ"

Світ

В Німеччині знову зафіксували підозрілі польоти дронів над стратегічними об'єктами 2025-10-02 12:30
Влада талібів розпочала масштабне відключення інтернету та мобільного зв’язку в Афганістані 2025-10-01 12:30
Іран вимагає від ООН скасувати відновлення обмежень щодо ядерної угоди 2025-09-29 14:39
NASA оприлюднило перше детальне зображення карликової галактики поблизу Чумацького Шляху 2025-09-27 12:30