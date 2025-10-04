Світ Спецпосланник Трампа Стів Віткофф продав свої бізнес-активи за 120 мільйонів доларів

2025-10-04 11:33

Інвестор у нерухомість та спецпосланник президента США Дональда Трампа з миротворчих питань Стів Віткофф продав частку в своїй однойменній компанії з управління нерухомістю за 120 мільйонів доларів, щоб уникнути потенційного конфлікту інтересів. Про це повідомляє Bloomberg.

Офіційною датою початку роботи Віткоффа було 30 червня, хоч він почав працювати ще до повернення Трампа на посаду, допомагаючи в посередництві у встановленні перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС.

The Witkoff Group LLC, портфель якої включає елітну нерухомість в Лос-Анджелесі, Маямі-Біч, Вест-Палм-Біч і Нью-Йорку, була одним із шести активів, які він оцінив у понад 50 мільйонів – це є найвищим рівнем оцінки, які можуть вказувати американські посадовці в деклараціях.

Віткофф розкрив активи на суму не менш як 350 мільйонів доларів, хоча його чистий капітал, безсумнівно, є більшим. Інші активи на суму понад 50 мільйонів доларів включають житлову нерухомість у Саутгемптоні, Нью-Йорк, товаристві з обмеженою відповідальністю, назва якого містить адресу кондомініуму та готельного проєкту One High Line у Челсі, а також грошовий рахунок в американському банку.

Віткофф також мав частку в компанії SpaceX Ілона Маска, акції Cisco Systems Inc., Reddit Inc. та Uber Technologies Inc., хедж-фонди, літаки, моторні човни та цифрові активи.

Згідно з його останнім фінансовим звітом, що охоплює 2024 рік, Трамп заробив 57,7 мільйона доларів від продажу токенів World Liberty Financial. Віткофф не вказав, скільки він заробив від компанії, але відомо, що 34 мільйони доларів він одержав у вигляді дивідендів від однієї зі своїх холдингових компаній.

ЗМІ пише, що, як правило, посадові особи розкривають вартість кожного активу, а не вартість компанії, яка ними володіє. У документах Віткоффа це зроблено для деяких активів, зокрема його брокерські рахунки, але не для всіх.

Окрім Witkoff Group, у документі не вказано, які активи він повинен буде продати, щоб уникнути конфлікту інтересів. World Liberty Financial, співзасновниками якої є також його сини Зак Віткофф і Алекс Віткофф, а також сини Трампа Дональд Трамп-молодший, Ерік Трамп і Баррон Трамп, може спричинити конфлікт інтересів.

Віткофф перерахував 77 організацій, в яких він обіймав посади, переважно в Нью-Йорку. Він отримав щонайменше 5000 доларів від Bally's Corp. за консультаційні послуги. Він також розкрив борги на суму щонайменше 31 мільйон доларів, більша частина яких — це кредити на придбання літаків. Він також мав маржинальний рахунок у JP Morgan Chase Bank.