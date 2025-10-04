Політика Німеччина повністю припинила видачу гуманітарних віз рашистам та білорусам

2025-10-04 13:34

Німеччина припинила видачу гуманітарних віз рашистам та білорусам. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на правозахисників.

Влада ФРН повернулася до підходу, коли такі візи видавалися лиш у виняткових випадках і "за непрозорими критеріями".

Прискорена процедура видачі гуманітарних віз була запущена у травні 2022 року. На них могли претендувати люди, які наражалися на ризик через свою так звану "антивоєнну" позицію, правозахисну діяльність на росії або "критику" російської влади.

У травні 2025 року після зміни уряду програми прийому було поставлено на паузу, включаючи гуманітарні візи. У серпні МЗС ФРН заявило, що обмеження буде знято, але підкреслило: "прискорена процедура" для громадян білорусі, росії та Ірану, узгоджена за колишніх урядів, більше не застосовуватиметься. Формально вікно прийому зберігається, але без прискореного механізму

Правозахисники також повідомляють, що росіянам, які виїхали з країни через кримінальні справи, часом пропонували подаватися на візу через посольство Німеччини на москві. В інших відповідях МЗС зазначає, що Вірменія, Казахстан чи Киргизстан "безпечні" країни і відмовляє, скаржаться вони.

Інші шляхи для росіян, які зазнали політичних переслідувань, закриті. Прямий в'їзд до ФРН на прохання притулку також неможливий: згідно з Дублінською угодою, заявника буде відправлено до країни першого в'їзду до ЄС.