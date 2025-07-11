Політика Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц визнав, що не бачить способу завершити війну в Україні за допомогою дипломатії

2025-07-11 16:44

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не бачить варіантів для завершення війни в Україні за допомогою дипломатії. Про це він сказав під час дебатів у Бундестаз.

"Засоби і ресурси дипломатії вичерпані коли злочинний режим (росія – ред.) відкрито ставить під сумнів право на існування цілої країни (країни – ред.), застосовуючи військову силу, і прагне знищити політичний лад свободи на всьому європейському континенті. Федеральний уряд, який я очолюю, зробить усе від нього залежне, щоб цього не сталося", – заявив Мерц.

Канцлер пообіцяв подальшу допомогу Україні.

"Ми маємо тверезо оцінити поточну загрозливу ситуацію. Ми маємо ухвалити важливі рішення. Ми продовжимо допомагати Україні, навіть попри опір проросійської правої сили (Альтернатива для Німеччини – ред.) тут, у цьому парламенті. Ми продовжимо цю підтримку", – запевнив він.

Канцлер наголосив на активній ролі Німеччини у зовнішній політиці Європи та світу, запевнивши що його країна готова взяти на себе лідерську відповідальність, якої від неї очікують.