Політика Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц визнав, що не бачить способу завершити війну в Україні за допомогою дипломатії

2025-07-11 16:44

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не бачить варіантів для завершення війни в Україні за допомогою дипломатії. Про це він сказав під час дебатів у Бундестаз.

"Засоби і ресурси дипломатії вичерпані коли злочинний режим (росія – ред.) відкрито ставить під сумнів право на існування цілої країни (країни – ред.), застосовуючи військову силу, і прагне знищити політичний лад свободи на всьому європейському континенті. Федеральний уряд, який я очолюю, зробить усе від нього залежне, щоб цього не сталося", – заявив Мерц.

Канцлер пообіцяв подальшу допомогу Україні.

"Ми маємо тверезо оцінити поточну загрозливу ситуацію. Ми маємо ухвалити важливі рішення. Ми продовжимо допомагати Україні, навіть попри опір проросійської правої сили (Альтернатива для Німеччини – ред.) тут, у цьому парламенті. Ми продовжимо цю підтримку", – запевнив він.

Канцлер наголосив на активній ролі Німеччини у зовнішній політиці Європи та світу, запевнивши що його країна готова взяти на себе лідерську відповідальність, якої від неї очікують.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Президент Чехії та військовий аналітик Петр Павел дав невтішний прогноз війни в Україні

2025-07-09 16:47

В Україні у першому півріччі 2025 року на 30% зросли продажі нових та вживаних електромобілів

2025-07-09 10:29

США підтвердили, що повністю відновили постачання необхідної зброї для української армії

2025-07-09 08:24

Сьогодні в Україні знову зросло споживання електроенергії, але реальною причиною блекаутів стала негода

2025-07-08 16:38

Еще новости в разделе "Політика"

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц визнав, що не бачить способу завершити війну в Україні за допомогою дипломатії

2025-07-11 16:44

Україна отримала ще 1 млрд євро від Євросоюзу за рахунок прибутків від заморожених активів ворога

2025-07-11 11:32

Вперше в історії меру столиці на п'ять років заборонили в'їзд до держав Шенгенської зони

2025-07-10 13:35

Нідерланди також перекидають свої винищувачі F-35 для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі

2025-07-09 11:28
Все статьи раздела "Політика"

Політика

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц визнав, що не бачить способу завершити війну в Україні за допомогою дипломатії 2025-07-11 16:44
Україна отримала ще 1 млрд євро від Євросоюзу за рахунок прибутків від заморожених активів ворога 2025-07-11 11:32
Вперше в історії меру столиці на п'ять років заборонили в'їзд до держав Шенгенської зони 2025-07-10 13:35
Нідерланди також перекидають свої винищувачі F-35 для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі 2025-07-09 11:28