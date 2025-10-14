Політика Україна надала Польщі новий дозвіл на ексгумацію жертв Волинської трагедії.

2025-10-14 10:30

Україна надала Польщі новий дозвіл на ексгумацію жертв Волинської трагедії. Про це повідомив посол України в Польщі Василь Боднар на своїй сторінці у Facebook.

Дипломат підписав ноту, якою передали дозвіл Міністерства культури та стратегічних комунікацій України польській стороні на проведення пошукових робіт в селі Угли Рівненської області.

"Цей дозвіл видано у відповідь на запит Кароліни Романовської. Українська сторона запрошує відповідних представників польської сторони до участі у проведенні відповідних робіт на місці", - написав Боднар.

Посол підкреслив, що Україна та він особисто готові надалі співпрацювати з польськими партнерами в історичній сфері та з питань проведення ексгумацій. "Ми відкриті та чесні. Лише так ми зможемо досягнути справжнього порозуміння", - наголосив він.

Боднар висловив сподівання, що польські партнери так само будуть відкриті до справжнього діалогу зі складних питань спільного історичного минулого.

