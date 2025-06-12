Спорт Баварія втратила зіркового форварда - Лерой Сане переходить до Галатасарая на правах вільного агента

2025-06-12 10:27

Форвард мюнхенської Баварії визначився з наступним етапом своєї кар'єри. Згідно з інформацією інсайдера Девіда Орнштейна, Лерой Сане відмовився від продовження контракту з німецьким клубом і переходить до Галатасарая на правах вільного агента.

Раніше ним цікавилися Арсенал, Барселона, Аль-Хіляль і Фенербахче, але Сане вирішив обрати Галатасарай.

Угода буде розрахована на три роки, а річний дохід гравця становитиме 15 мільйонів євро.

У сезоні 2024/25 29-річний футболіст провів 45 матчів, зміг забити 13 голів і зробити 5 результативних передач.