Баварія втратила зіркового форварда - Лерой Сане переходить до Галатасарая на правах вільного агента

Форвард мюнхенської Баварії визначився з наступним етапом своєї кар'єри. Згідно з інформацією інсайдера Девіда Орнштейна, Лерой Сане відмовився від продовження контракту з німецьким клубом і переходить до Галатасарая на правах вільного агента.
Раніше ним цікавилися Арсенал, Барселона, Аль-Хіляль і Фенербахче, але Сане вирішив обрати Галатасарай.
Угода буде розрахована на три роки, а річний дохід гравця становитиме 15 мільйонів євро.
У сезоні 2024/25 29-річний футболіст провів 45 матчів, зміг забити 13 голів і зробити 5 результативних передач.