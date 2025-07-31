Спорт Зірковий нападник Ліверпуля і збірної Колумбії Луїс Діас підписав контракт з Баварією

2025-07-31 08:26

Нападник збірної Колумбії Луїс Діас підписав контракт з Баварією, перейшовши з Ліверпуля.

Зазначається, що угода з 28-річним футболістом діє до 30 червня 2029 року. Діас гратиме під номером 14.

Раніше повідомлялося, що розмір трансферу, включно з бонусами, становитиме 75 мільйонів євро.

Діас виступав за Ліверпуль з січня 2022 року, коли він перейшов з Порту за 54 мільйони євро. Минулого сезону Луїс провів 50 матчів за англійську команду, у яких відзначився 17 голами та п’ятьма гольовими передачами.