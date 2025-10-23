Політика Євроcоюз щойно схвалив 19 пакет санкцій проти росії через її загарбницьку війну проти України

2025-10-23 12:30

Євроcоюз щойно схвалив 19 пакет санкцій проти росії через її загарбницьку війну проти України. Про це за повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас у соцмережі Х.

"Ми щойно ухвалили наш 19 пакет санкцій. Він націлений, зокрема, на російські банки, криптовалютні біржі, підприємства в Індії та Китаї",– написала вона.

За словами Каллас, ЄС обмежує пересування російських дипломатів, щоб протистояти спробам дестабілізації.

"Путіну стає все складніше фінансувати цю війну", – додала вона.

За даними ЗМІ, до 19 пакета санкцій мають увійти:

  • заборона на імпорт скрапленого природного газу зросії з січня 2027 року – на рік раніше, ніж планувалося раніше;
  • санкції проти російських банків, фінансових структур у Центральній Азії та кількох криптобірж (допомагають з обходом санкцій);
  • торговельні обмеження проти китайських та індійських компаній;
  • заборона на експорт товарів на суму понад 40 млрд євро (мінерали, кераміка і гума);
  • ще 117 танкерів "тіньового флоту".
subscriber subscriber

Еще по теме

Китай ввів жорсткі обмеження проти п’яти крупних суднобудівних компаній США

2025-10-15 13:34

70% громадян США підтримують військову допомогу Україні та посилення санкційного тиску на рашистів

2025-10-11 16:45

В країнах Євросоюзу зросла загальна кількість українців, які мають тимчасовий захист

2025-09-13 16:45

Прем'єрка України підтвердила, що Київ отримав від Євросоюзу 1 млрд євро траншу

2025-09-11 13:35

Еще новости в разделе "Політика"

Євроcоюз щойно схвалив 19 пакет санкцій проти росії через її загарбницьку війну проти України

2025-10-23 12:30

Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто звинуватив ЗМІ у спробах зірвати зустріч Трампа і птн у Будапешті

2025-10-23 10:27

Нідерландські розвідувальні служби різко скоротили обмін розвідданими з колегами зі США

2025-10-22 11:28

Польща заборонила птн пролітати через її повітряний простір - пригрозила виконати ордер на його арешт

2025-10-21 16:46
Все статьи раздела "Політика"

Політика

Євроcоюз щойно схвалив 19 пакет санкцій проти росії через її загарбницьку війну проти України 2025-10-23 12:30
Голова МЗС Угорщини Петер Сіярто звинуватив ЗМІ у спробах зірвати зустріч Трампа і птн у Будапешті 2025-10-23 10:27
Нідерландські розвідувальні служби різко скоротили обмін розвідданими з колегами зі США 2025-10-22 11:28
Польща заборонила птн пролітати через її повітряний простір - пригрозила виконати ордер на його арешт 2025-10-21 16:46