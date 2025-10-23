Політика Євроcоюз щойно схвалив 19 пакет санкцій проти росії через її загарбницьку війну проти України

2025-10-23 12:30

Євроcоюз щойно схвалив 19 пакет санкцій проти росії через її загарбницьку війну проти України. Про це за повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас у соцмережі Х.

"Ми щойно ухвалили наш 19 пакет санкцій. Він націлений, зокрема, на російські банки, криптовалютні біржі, підприємства в Індії та Китаї",– написала вона.

За словами Каллас, ЄС обмежує пересування російських дипломатів, щоб протистояти спробам дестабілізації.

"Путіну стає все складніше фінансувати цю війну", – додала вона.

За даними ЗМІ, до 19 пакета санкцій мають увійти: