Політика Британія готова інвестувати більше 100 млн на оперативне розгортання своїх військ в Україні

2025-11-01 16:45

Велика Британія готова інвестувати понад 100 млн фунтів (5,62 мільярда гривень) на розгортання британських військ в Україні, якщо президент США Дональд Трамп всеж укладе мирну угоду з росією. Про це заявив міністр оборони країни Джон Гілі, передає Sky news.

Йдеться про підготовку британських військових до участі в багатонаціональних силах, які забезпечуватимуть безпеку кордонів України в разі можливого перемир'я.

За словами Гілі, британські війська можуть бути готові до розгортання, як тільки це станеться, включно з наземними підрозділами.

Міністр нагадав, що Британія та Франція сформували Коаліцію охочих з понад 30 країн для створення "багатонаціональних сил", які допоможуть убезпечити повітряний і морський простори України та підготувати її війська, якщо Росія погодиться припинити бойові дії.

"Оскільки президент Трамп очолює зусилля з досягнення миру, тут, в Європі, ми готові очолити роботу із забезпечення цього миру в довгостроковій перспективі. Що стосується наших збройних сил, я вже переглядаю рівні готовності та прискорюю виділення мільйонів фунтів стерлінгів для підготовки до можливого розгортання в Україні", - заявив Гілі.

Він додав, що путін вважає Британію своїм "ворогом номер один" через значну підтримку, яку вона надає Україні, особливо через те, що Британія перейняла від США лідерство серед країн, які надсилають зброю та фінансову допомогу Києву.