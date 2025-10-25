Світ Військовим Британії дозволять збивати дрони, які наближаються до військових баз країни

2025-10-25 08:28

Військовим Британії дозволять збивати дрони, які загрожують військовим базам країни. Про це повідомляє The Telegraph.

Зазначається, що міністр оборони Британії Джон Гілі особисто оприлюднить своє бачення щодо захисту найважливіших військових баз країни у відповідь на зростаючу загрозу з боку росії.

"Ми завжди будемо робити все необхідне для забезпечення безпеки британського народу, і в даний момент ми розробляємо нові повноваження - які будуть закріплені в законі про збройні сили - для збивання невідомих безпілотників над військовими об'єктами Великої Британії", - зазначив Гілі.

За словами співрозмовника видання, британський уряд "не відкидає можливості поширення цих повноважень на інші важливі об'єкти, такі як аеропорти".

Як повідомляється, наразі військові можуть використовувати спеціальне обладнання для боротьби з безпілотниками, яке може відстежувати наближення дронів, перехоплювати сигнал і силоміць змінювати їх курс. Воно також може порушувати сигнал GPS. Нова пропозиція надасть солдатам або поліції Міністерства оборони "кінетичну опцію" збивати їх на місці, що зараз вони можуть робити лише в екстремальних обставинах.