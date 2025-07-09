Політика Нідерланди також перекидають свої винищувачі F-35 для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі

2025-07-09 11:28

Нідерланди направлять винищувачі F-35 для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі. Про це поінформував глава Міноборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

Починаючи з вересня, нідерландські F-35 патрулюватимуть повітряний простір НАТО з території Польщі у тісній співпраці з Норвегією.

Міністр зауважив, що це стримуватиму Росію та захищатиме шляхи постачання до України.

"Я хотів би щиро подякувати міністру та всій спільноті Королівства Нідерландів за направлення нам літаків F-35 з екіпажами з 1 вересня по 1 грудня", - своєю чергою заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш після переговорів з міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекелмансом.

Винищувачі патрулюватимуть польське небо та повітряний простір над Балтійським морем, тим самим підтримуючи захист східного флангу НАТО та реалізуючи безпеку для постачань в Україну.

Нагадаємо, Норвегія також посилить свій внесок у протиповітряну та протиракетну оборону НАТО, відправивши винищувачі F-35 до Польщі.