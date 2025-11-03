Політика Зеленський назвав кількість дронів і ракет, які рашисти за тиждень випустили по цивільній інфраструктурі України

2025-11-03 11:33

Упродовж тижня росія спрямувала на цивільну інфраструктуру, енергетику і житлові будинки України майже 1500 ударних дронів, майже стільки ж КАБ і понад 70 ракет. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в Facebook .

"Майже щоночі росія завдає ударів різними типами зброї по наших людях. З вечора були удари по наших громадах - били по Дніпровщині, Запоріжжю, Харківщині, Чернігівщині, Одещині. На жаль, є загиблі та поранені. Мої співчуття всім, хто втратив близьких через ці атаки", - написав глава держави.



Зеленський підкреслив, що лише за цей тиждень майже 1500 ударних дронів, 1170 керованих авіаційних бомб і понад 70 ракет різних типів використали росіяни для ударів по життю в Україні, - були влучання по звичайних житлових будинках, цивільній інфраструктурі, численні удари по енергетиці.



"Зрозуміло, що москва хоче нашкодити передусім нашим людям. Саме тому активно працюємо, щоб забезпечити надійну підтримку нашої енергетики цієї зими. Вже є предметні домовленості з нашими партнерами. Внесками у Фонд підтримки енергетики або необхідним обладнанням нас уже підтримують США, Норвегія, Німеччина, Нідерланди, Канада, Велика Британія, Італія, Японія, Литва, Данія, Швеція, Естонія, Іспанія та Єврокомісія. Дякуємо всім, хто з Україною" - зазначив президент.