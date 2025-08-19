Спорт Інтер відхилив багатомільйонні трансферні пропозиції стосовно ключових гравців лінії захисту

2025-08-19 09:25

Інтер отримав трансферні пропозиції одразу стосовно двох ключових гравців, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Зазначається, що Челсі звернувся до міланського клубу з наміром придбати центрального захисника Алессандро Бастоні, запропонувавши 50 мільйонів євро. Однак в Інтері одразу відмовили, оскільки оцінюють гравця щонайменше у 80 мільйонів. Чи планує лондонський клуб підвищити суму - поки невідомо.

Крім того, Ньюкасл намагався придбати півзахисника Давіде Фраттезі, надіславши власну пропозицію. Проте Інтер і в цьому випадку відповів відмовою. Водночас видання зазначає, що італійський клуб готовий розглянути продаж Фраттезі за суму близько 40 мільйонів євро.

subscriber subscriber

Еще по теме

Форвард Александр Ісак прийняв остаточне рішення більше не виступати за Ньюкасл

2025-08-13 09:35

Ліверпуль близький до підписання контракту з одним з найдорожчих форвардів світу

2025-08-01 14:39

Лідер Інтер Маямі Ліонель Мессі очолив рейтинг популярності в МЛС

2025-06-21 10:31

Новий наставник Інтера Крістіан Ківу наполегливо збирає своїх колишніх ключових гравців

2025-06-20 14:39

Еще новости в разделе "Спорт"

Боксерський тріумф 20-річного Мозеса Ітауми прокоментував ексчемпіон світу Тоні Беллью

2025-08-19 14:45

Одразу після найболючішої в кар'єрі Неймара поразки Сантос звільнив головного тренера

2025-08-19 12:27

Інтер відхилив багатомільйонні трансферні пропозиції стосовно ключових гравців лінії захисту

2025-08-19 09:25

Наставник Олександрії Кирило Нестеренко підтвердив, що виключить порушників дисципніли з основного складу

2025-08-18 12:35
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Боксерський тріумф 20-річного Мозеса Ітауми прокоментував ексчемпіон світу Тоні Беллью 2025-08-19 14:45
Одразу після найболючішої в кар'єрі Неймара поразки Сантос звільнив головного тренера 2025-08-19 12:27
Інтер відхилив багатомільйонні трансферні пропозиції стосовно ключових гравців лінії захисту 2025-08-19 09:25
Наставник Олександрії Кирило Нестеренко підтвердив, що виключить порушників дисципніли з основного складу 2025-08-18 12:35