Спорт Інтер відхилив багатомільйонні трансферні пропозиції стосовно ключових гравців лінії захисту

2025-08-19 09:25

Інтер отримав трансферні пропозиції одразу стосовно двох ключових гравців, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Зазначається, що Челсі звернувся до міланського клубу з наміром придбати центрального захисника Алессандро Бастоні, запропонувавши 50 мільйонів євро. Однак в Інтері одразу відмовили, оскільки оцінюють гравця щонайменше у 80 мільйонів. Чи планує лондонський клуб підвищити суму - поки невідомо.

Крім того, Ньюкасл намагався придбати півзахисника Давіде Фраттезі, надіславши власну пропозицію. Проте Інтер і в цьому випадку відповів відмовою. Водночас видання зазначає, що італійський клуб готовий розглянути продаж Фраттезі за суму близько 40 мільйонів євро.