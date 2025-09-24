Політика Ердоган пояснив, чому зараз не дуже вірить у швидке завершення війни в Україні

2025-09-24 10:29

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган не вірить у швидке завершення війни в Україні. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News.

Я не дуже вірю, що війна в Україні скоро закінчиться. Це погані новини", - заявив турецький лідер.

Ердоган також висловив переконання, що Європа не зможе вічно надавати економічну допомогу Україні, а сама Україна не може економічно конкурувати з росією. Попри це, президент Туреччини висловив сподівання, що підтримка України з боку партнерів триватиме.

"Ми сподіваємося, що ця підтримка триватиме", - підкреслив Ердоган.

Відповідаючи на запитання, як НАТО має відповісти на провокації росії в повітряному просторі Польщі та Естонії, політик сказав, що НАТО має використовувати "турецьку модель".

"Я думаю, НАТО могло б використовувати модель Туреччини, яку ми використовуємо як у відносинах із росією, так і з Україною. Ми працюємо над моделлю миру в цих регіонах", - зазначив Ердоган.

