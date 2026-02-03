Форвард збірної України та Олімпіакоса Роман Яремчук зацікавив французький Леон

Роман Яремчук, який виступає на позиції форварда в грецькому Олімпіакосі і є нападником національної збірної України з футболу, згідно з повідомленням Саші Тавольєрі, близький до того, щоб здійснити перехід в іншу команду, що виступає в іншому європейському чемпіонаті.
Особливий інтерес до 30-річного форварда проявляє клуб французької Ліги 1 - Ліон.
Згідно з даними інсайдера, своє вагоме слово у питанні переходу українського футболіста сказав головний тренер команди Паулу Фонсека. Керманич бачить Яремчука в одній зв’язці з Ендріком, який є орендованим гравцем у цьому клубі, і пророкує цьому тандему успішне майбутнє в ігровій практиці на полі.
Водночас керівництво Ліона не поспішає покладатися на слова тренера, надаючи перевагу не поспішати у справах придбання, і пропонує гравцеві Олімпіакоса спочатку оренду, а лише потім право виступів у повному обсязі.
Конкретні суми при цьому не називані.
В нинішньому сезоні Яремчук у 15 зіграних матчах забив чотири голи.