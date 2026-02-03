Спорт Форвард збірної України та Олімпіакоса Роман Яремчук зацікавив французький Леон

2026-02-03 14:42

Роман Яремчук, який виступає на позиції форварда в грецькому Олімпіакосі і є нападником національної збірної України з футболу, згідно з повідомленням Саші Тавольєрі, близький до того, щоб здійснити перехід в іншу команду, що виступає в іншому європейському чемпіонаті.

Особливий інтерес до 30-річного форварда проявляє клуб французької Ліги 1 - Ліон.

Згідно з даними інсайдера, своє вагоме слово у питанні переходу українського футболіста сказав головний тренер команди Паулу Фонсека. Керманич бачить Яремчука в одній зв’язці з Ендріком, який є орендованим гравцем у цьому клубі, і пророкує цьому тандему успішне майбутнє в ігровій практиці на полі.

Водночас керівництво Ліона не поспішає покладатися на слова тренера, надаючи перевагу не поспішати у справах придбання, і пропонує гравцеві Олімпіакоса спочатку оренду, а лише потім право виступів у повному обсязі.

Конкретні суми при цьому не називані.

В нинішньому сезоні Яремчук у 15 зіграних матчах забив чотири голи.

Форвард збірної України та Олімпіакоса Роман Яремчук зацікавив французький Леон

2026-02-03 14:42

Манчестер Сіті наступного сезону може замінити зіркового наставника Пепа Гвардіолу

2026-01-28 14:43

Брюссельський Андерлехт підтвердив укладення контракту з українським форвардом Данилом Сіканом

2026-01-22 11:36

31-річний капітан Борусії Емре Джан прийняв остаточне рішення щодо майбутнього в дортмундському клубі

2026-01-20 13:33
