Політика Більшість німецьких громадян підтримають військову допомогу Гренландії в разі нападу США

2026-01-20 16:45

Німеччина має надати військову підтримку Данії, якщо США нападуть на Гренландію. Більшість німецьких громадян - 62% - поділяє таку думку. Про це свідчать дані опитування пересічних німців, яке оприлюднив журнал Stern.

Опитування показало, що водночас близько третини респондентів виступили проти військової підтримки Данії.

Найбільшу підтримку висловили виборці партії Зелені, ХДС/ХСС, Лівої партії та Соціал-демократичної партії.

Серед прихильників ультраправої партії Альтернатива для Німеччини більшість (59%) виступила проти військової підтримки Гренландії в разі нападу США.

Як ми вже писали, республіканець із Палати представників США Ренді Файн вніс до Конгресу законопроєкт про "анексію Гренландії".