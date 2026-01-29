Політика Євросоюз та Індія готують до підписання угоду про партнерство з безпеки та оборони

2026-01-29 16:47

Голова європейської дипломатії Кая Каллас заявила про посилення співпраці між Європейським Союзом та Індією.

За її словами, є сильний імпульс для тіснішої взаємодії, котрий сторони мають намір використати.

Каллас зазначила, що перебуває у Нью-Делі, де має честь бути присутньою на святкуванні Дня Республіки. Вона акцентувала, що як символ поглиблення відносин персонал військово-морських операцій ЄС Atalanta та Aspides вперше бере участь у параді.

Також дипломатка повідомила, що на саміті, який відбудеться завтра, сторони планують підписати Партнерство з безпеки та оборони між ЄС та Індією. Документ передбачає досягнення конкретних результатів у галузях морської безпеки, кібербезпеки та боротьби з тероризмом.

