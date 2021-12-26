Мир видео Впервые за 70 тыс. лет: над Землей в последний раз пролетела комета Леонарда

2021-12-26 13:30

 

Впервые за 70 тысяч лет в Солнечную систему вошла ярко-зеленая комета Леонарда - скорость полета почти 260 тыс. км/ч, сообщает Daily Mail.

Так, ученые впервые открыли комету Леонарда в январе 2021 года и с тех пор наблюдали за тем, как она неуклонно приближается к Солнцу и Земле. Официальное название долгопериодической кометы - C / 2021 A1 Леонард. На момент открытия объект находился на расстоянии около 5 астрономических единиц (а.е.) (примерно на расстоянии Юпитера от Солнца).

Сообщается, что с помощью космической обсерватории NASA Solar Terrestrial Relations Observatory Aspacecraft (STEREO-A) и солнечной орбитальной обсерваторией Европейского космического агентства Solar Orbiter (SoloHI) ярко-зеленый шар удалось заснять.

На кадрах видно, как движется комета, а также видны Млечный Путь, Венера и Меркурий. Обсерватория Solar Orbiter сняла на видео комету, когда она проходила мимо с 17 по 19 декабря 2021 года.

Отмечается, что комета Леонарда подойдет максимально близко к Солнцу 3 января 2022 года и оба спутника буду наблюдать за этим проходом. Во время этого пролета комета подойдет к Солнцу на 90 млн км, что составляется около половины расстояния от Земли до Солнца.

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