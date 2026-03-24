Політика Дональд Трамп пригрозив відкласти зустріч на вищому рівні з китайським лідером Сі Цзіньпіном

2026-03-24 12:32

Президент США Дональд Трамп пригрозив відкласти зустріч на вищому рівні з китайським лідером Сі Цзіньпіном, якщо Пекін не допоможе з безпекою в Ормузькій протоці. Про це політик сказав в інтерв’ю Financial Times.

Саміт лідерів США та Китаю запланований на кінець березня, проте тепер американський лідер допустив його зрив, пов’язавши проведення з діями Китаю щодо Ормузької протоки.

"Я вважаю, що Китай теж повинен допомогти, адже 90% нафти Китай отримує саме через цю протоку... Ми хотіли б знати про це заздалегідь. Це (два тижні до саміту - ред.) - довгий термін... Ми можемо відкласти зустріч", - заявив Трамп.

Нагадаємо, днями президент США закликав Китай, Францію, Японію, Велику Британію та інші країни направити кораблі в Ормузьку протоку. Згодом Трамп повідомив, що США обговорюють патрулювання Ормузької протоки із приблизно сімома країнами.

Еще по теме

Ціни на газ у Європі впали на 16% одразу після заяв Дональда Трампа про завершення війни на Близькому Сході

2026-03-10 16:45

Після заяви Трампа про швидкий кінець війни з Іраном світові ціни на нафту різко впали

2026-03-10 13:39

Дональд Трамп дав Ірану 48 годин на відповідь щодо ядерної угоди

2026-02-25 13:31

Долар послабився після рішення Верховного суду США скасувати основну частину тарифів Трампа

2026-02-23 16:45

