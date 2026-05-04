Економіка Світові ціни на нафту миттєво відреагували на операцію США в Ормузькій протоці

2026-05-04 14:41

Ціни на нафту продемонстрували зниження на початку торгів у понеділок, 4 травня. Ринок відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про початок активної фази допомоги суднам, що опинилися заблокованими у Ормузькій протоці, пише Reuters.



Інвестори сприйняли анонс операції США як сигнал до можливого відновлення постачань. Це спричинило помірне падіння котирувань після стрімкого піке 1 травня.



Так, ф’ючерси на нафту Brent впали на 0,1% - до $108,11 за барель. Американська нафта WTI втратила 0,4%, закріпившись на позначці $101,50 за барель.



Попри ранкове зниження, аналітики зазначають, що допоки прохід через Ормузьку протоку не стане стабільним і безпечним, ризики нового стрибка цін залишаються надзвичайно високими.



Нагадаємо, Центральне командування ЗС США офіційно оголосило про старт операції Свобода, метою якої є розблокування Ормузької протоки та відновлення безпечного судноплавства. Масштабне розгортання сил розпочинається 4 травня за безпосереднім дорученням Трампа.