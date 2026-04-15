ВІЙНА В Україні В ЄС розробляють план захисту за допомогою існуючих військових структур НАТО у разі виходу США з альянсу

2026-04-15 16:45

Резервний план, що має забезпечити Європі захист за допомогою існуючих військових структур НАТО у разі виходу США, набирає обертів. Це сталося після того, як його підтримала Німеччина - країна, яка тривалий час виступала проти самостійних дій. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

"Європейські чиновники прагнуть зберегти фактор стримування щодо росії, оперативну безперервність та ядерну надійність навіть у тому випадку, якщо Вашингтон виведе війська з Європи або відмовиться прийти їй на допомогу, як погрожував президент Трамп", – ідеться в повідомленні.

План, вперше оприлюднений торік, підкреслюють глибину занепокоєння Європи щодо надійності США. Їх реалізація прискорилася після того, як Трамп пригрозив відібрати Гренландію у Данії, яка також є членом НАТО, і тепер набуває нової актуальності на тлі протистояння, спричиненого відмовою Європи підтримати американську війну в Ірані.

Зміна позиції Німеччини сприяла досягненню ширшої згоди серед інших країн, зокрема Великої Британії, Франції, Польщі, країн Північної Європи та Канади, які, за словами залучених до процесу чиновників, зараз позиціонують цей план дій на випадок надзвичайних ситуацій як "коаліцію добровольців" у рамках НАТО.

Після того, як Берлін змінив свою позицію, планування на випадок надзвичайних ситуацій перейшло до вирішення практичних військових питань, таких як: хто керуватиме системами протиповітряної та протиракетної оборони НАТО, коридорами для перекидання підкріплень до Польщі та країн Балтії, логістичними мережами та великими регіональними навчаннями, якщо американські офіцери відійдуть від справ.

Офіційні особи зазначають, що відновлення призову до війська є ще одним важливим аспектом, від якого залежить успіх плану.

Все більше ключових командних посад у НАТО тепер обіймають європейці, а багато великих навчань, що відбулися недавно або заплановані на найближчі місяці, очолюватимуть європейські сили – зокрема в Північній Європі, де Альянс межує з росією.