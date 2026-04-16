Політика Джей Ді Венс публічно похизувався тим, що США припинили фінансування війни в Україні

2026-04-16 10:30

Віце-президент США Джей Ді Венс визнав, що "дуже пишається" тим, що Штати припинили фінансування війни в Україні. Про це американський урядовець заявив журналістами.

Венс стверджує, що одним з головних досягнень Білого дому є рішення припинити фінансувати війну в Україні.

"Одна з речей, якою я найбільше пишаюся як представник адміністрації - це те, що ми сказали Європі: якщо хочете купувати зброю - купуйте, але Сполучені Штати більше не купують і не відправляють зброю Україні. Ми вийшли з цього процесу", - стверджує Венс.

Нагадаємо, останнім часом віце-президент США зробив кілька скандальних заяв після поразки "фаворита" президента США Дональда Трампа Віктора Орбана на виборах в Угорщині. Венс сам приїжджав до Будапешта з метою відкритої агітації за чинного прем'єра країни.

За словами Венса, адміністрація президента Дональда Трампа підтримувала Орбана тому, що він виступав проти "європейської бюрократії" на "захист інтересів США".