Політика Джей Ді Венс публічно похизувався тим, що США припинили фінансування війни в Україні

2026-04-16 10:30

Віце-президент США Джей Ді Венс визнав, що "дуже пишається" тим, що Штати припинили фінансування війни в Україні. Про це американський урядовець заявив журналістами.

Венс стверджує, що одним з головних досягнень Білого дому є рішення припинити фінансувати війну в Україні.

"Одна з речей, якою я найбільше пишаюся як представник адміністрації - це те, що ми сказали Європі: якщо хочете купувати зброю - купуйте, але Сполучені Штати більше не купують і не відправляють зброю Україні. Ми вийшли з цього процесу", - стверджує Венс.

Нагадаємо, останнім часом віце-президент США зробив кілька скандальних заяв після поразки "фаворита" президента США Дональда Трампа Віктора Орбана на виборах в Угорщині. Венс сам приїжджав до Будапешта з метою відкритої агітації за чинного прем'єра країни.

За словами Венса, адміністрація президента Дональда Трампа підтримувала Орбана тому, що він виступав проти "європейської бюрократії" на "захист інтересів США".

 

 

Еще по теме

В ЄС розробляють план захисту за допомогою існуючих військових структур НАТО у разі виходу США з альянсу

2026-04-15 16:45

Іран відмовився на вимогу США більше не розробляти ядерну програму

2026-04-13 09:32

Представники Європейського Союзу відреагували на угоду про припинення вогню між США та Іраном

2026-04-08 16:43

Через війну США з Іраном світ опинився на порозі великого голоду

2026-03-26 13:32

Політика

Влада Канади підтримала проєкт запровадження безвізового режиму для українців 2026-04-16 16:44
Джей Ді Венс публічно похизувався тим, що США припинили фінансування війни в Україні 2026-04-16 10:30
Дональд Трамп заявив, що не турбується через поразку Віктора Орбана, за якого він агітував 2026-04-16 08:25
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала скористатися повною поразкою Орбана 2026-04-15 09:30