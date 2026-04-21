Дональд Трамп погрожує Ірану блекаутом та знищенням всіх мостів

2026-04-21 10:31

Дональд Трамп погрожує Ірану блекаутом: "Ми знищимо кожну електростанцію та кожен міст в країні"

Американські представники вже направляються в Ісламабад на переговори, але якщо угоди не буде, то військові дії відновляться.

Також Трамп звинуватив Іран в порушенні перемир'я.

Американські військові збираються висаджуватися на кораблі, пов’язані з Іраном, — пише WSJ.

Видання з посиланням на американських чиновників повідомляє, що США готуються вже найближчими днями висаджуватися на нафтові танкери та конфіскувати комерційні судна в міжнародних водах, розширюючи свої військово-морські операції за межі Близького Сходу.

Станом на зараз відомо, що військові США вже розвернули 23 кораблі, які намагалися покинути іранські порти під час запровадженої блокади.