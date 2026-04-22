Політика Іран заявив, що припинення вогню є перемогою Тегерану, оскільки США не змогли повалити режим

2026-04-22 11:32

В Ірані заявили що припинення вогню є перемогою Тегерану, оскільки США не змогли повалити режим або заручитися підтримкою інших країн для контролю над Ормузькою протокою. Про це в ефірі державних ЗМІ Ірану заявив спікер парламенту Мохаммад Багер Галібаф, якого, цитує The New York Times.

"Коли ворог не може досягти своїх цілей, це означає, що він зазнав поразки", - заявив Галібаф.

За його словами, США та Ізраїль не лише не змогли повалити іранський уряд, але й зазнали невдачі на міжнародній арені, адже їм не вдалося згуртувати інші країни для встановлення контролю над Ормузькою протокою.

Водночас політик визнав економічну та військову перевагу супротивників.

"Ми не знищили ворога; він все ще володіє грошима та зброєю, але стратегічно він зазнав поразки у порівнянні з нами", – констатував Галібаф.

Раніше стало відомо, що Іран поновив блокаду Ормузької протоки, бо США відмовилися зняти морську блокаду іранських портів у Перській затоці.