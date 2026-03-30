Життя Поліцейські затримали військового, який під час відпустки влаштував стрілянину в Одесі

2026-03-30 08:23

За фактом стрілянини в Одесі поліцейські розпочали кримінальне провадження.

Подію кваліфіковано як хуліганство. Зловмисника затримано. Від його протиправних дій ніхто не постраждав.

Нагадаємо: 28 березня, близько 11-ї години в Київському районі міста, очевидець, який проїжджав повз, повідомив до поліції про невідомого зі зброєю в руках.

Наразі попередньо встановлено, що правопорушник - 22-річний військовослужбовець - під час відпустки перебував в Одесі.

На вулиці біля орендованого житла він кілька разів вистрілив у повітря, попередньо зі стартового пістолета, а також здійснив підрив запалу гранати.

Мотиви скоєного нині встановлюються.

Поліцейські затримали зловмисника в процесуальному порядку та вилучили у нього пістолет з набоями та корпус гранати, які скеровано на експертизу.

Еще по теме

На Одещині викрили злочинне угруповання, яке переправляло ухилянтів за кордон

2026-03-19 14:45

СБУ затримала в Одесі прикордонника, який коригував ворожі ракетно-дронові удари по місту

2026-03-18 11:31

Вибивали неіснуючі борги: на Одещині засуджено злочинне угруповання

2026-03-12 12:27

Укрзалізниця повідомила про обмеження руху поїздів одразу у чотирьох областях

2026-02-10 16:45

З 1 квітня в Україні стартує нерестова заборона на вилов риби

2026-03-30 09:30

Поліцейські затримали військового, який під час відпустки влаштував стрілянину в Одесі

2026-03-30 08:23

фото Що покаже Національна опера України у квітні 2026 - прем’єри, репертуар, афіша, замовлення квитків

2026-03-27 14:42

Блогерку-мільйоницю Альону Омович оштрафували на 5 млн грн за рекламу казино в Instagram

2026-03-27 13:34
