Поліцейські затримали військового, який під час відпустки влаштував стрілянину в Одесі

За фактом стрілянини в Одесі поліцейські розпочали кримінальне провадження.
Подію кваліфіковано як хуліганство. Зловмисника затримано. Від його протиправних дій ніхто не постраждав.
Нагадаємо: 28 березня, близько 11-ї години в Київському районі міста, очевидець, який проїжджав повз, повідомив до поліції про невідомого зі зброєю в руках.
Наразі попередньо встановлено, що правопорушник - 22-річний військовослужбовець - під час відпустки перебував в Одесі.
На вулиці біля орендованого житла він кілька разів вистрілив у повітря, попередньо зі стартового пістолета, а також здійснив підрив запалу гранати.
Мотиви скоєного нині встановлюються.
Поліцейські затримали зловмисника в процесуальному порядку та вилучили у нього пістолет з набоями та корпус гранати, які скеровано на експертизу.