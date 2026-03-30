Життя Поліцейські затримали військового, який під час відпустки влаштував стрілянину в Одесі

2026-03-30 08:23

За фактом стрілянини в Одесі поліцейські розпочали кримінальне провадження.

Подію кваліфіковано як хуліганство. Зловмисника затримано. Від його протиправних дій ніхто не постраждав.

Нагадаємо: 28 березня, близько 11-ї години в Київському районі міста, очевидець, який проїжджав повз, повідомив до поліції про невідомого зі зброєю в руках.

Наразі попередньо встановлено, що правопорушник - 22-річний військовослужбовець - під час відпустки перебував в Одесі.

На вулиці біля орендованого житла він кілька разів вистрілив у повітря, попередньо зі стартового пістолета, а також здійснив підрив запалу гранати.

Мотиви скоєного нині встановлюються.

Поліцейські затримали зловмисника в процесуальному порядку та вилучили у нього пістолет з набоями та корпус гранати, які скеровано на експертизу.