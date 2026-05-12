Світ Хантавірус швидко шириться світом - зафіксовано нові випадки в ЄС

2026-05-12 16:45

Небезпечний хантавірус продовжує ширитися світом: в Іспанії зафіксовано нові випадки зараження, а вакцину почали розробляти ще у 2024 році

Нові випадки хантавірусу зафіксували за тисячі кілометрів від круїзного лайнера, де почався спалах — це посилило побоювання щодо поширення вірусу.

Хантавірус спочатку маскується під грип, але потім може викликати проблеми з диханням і ниркову недостатність.

Водночас у ВООЗ заявляють, що ризик для населення залишається низьким, а сам хантавірус, який переносять гризуни, не передається легко від людини до людини.

Ще у 2024 році Moderna почала розробку вакцини проти хантавірусу — саме ця компанія була одним із головних виробників вакцин від COVID-19.

