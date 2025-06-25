Спорт Мілан запропонував 30 мільйонів євро за півзахисника бельгійського Брюгге Ардона Яшарі

2025-06-25 09:35

Півзахисник бельгійського Брюгге Ардон Яшарі привернув серйозну увагу з боку Мілана. Як повідомляє інсайдер Саша Тавольєрі у соцмережі X, італійський гранд уже зробив першу офіційну пропозицію щодо трансферу 22-річного швейцарця.

Зазначається, що "россонері" готові заплатити за опорника 27 мільйонів євро, ще 3 мільйони передбачені у вигляді бонусів. Однак Брюгге відхилив початковий запит і сподівається отримати за гравця щонайменше 30-35 мільйонів.

Як відомо, у сезоні 2023/24 Яшарі провів 52 матчі в усіх турнірах, забивши 4 голи та оформивши 6 результативних передач. Рік тому бельгійський клуб придбав його за 6 мільйонів євро. Повідомляється, що в трансфері футболіста особисто зацікавлений Массіміліано Аллегрі.