Спорт Мілан запропонував 30 мільйонів євро за півзахисника бельгійського Брюгге Ардона Яшарі

2025-06-25 09:35

Півзахисник бельгійського Брюгге Ардон Яшарі привернув серйозну увагу з боку Мілана. Як повідомляє інсайдер Саша Тавольєрі у соцмережі X, італійський гранд уже зробив першу офіційну пропозицію щодо трансферу 22-річного швейцарця.

Зазначається, що "россонері" готові заплатити за опорника 27 мільйонів євро, ще 3 мільйони передбачені у вигляді бонусів. Однак Брюгге відхилив початковий запит і сподівається отримати за гравця щонайменше 30-35 мільйонів.

Як відомо, у сезоні 2023/24 Яшарі провів 52 матчі в усіх турнірах, забивши 4 голи та оформивши 6 результативних передач. Рік тому бельгійський клуб придбав його за 6 мільйонів євро. Повідомляється, що в трансфері футболіста особисто зацікавлений Массіміліано Аллегрі.

subscriber subscriber

Еще по теме

Збірну Італії очолить легенда Мілана минулих років Дженнаро Гаттузо

2025-06-16 10:27

Український захисник Олександр Зінченко може перейти з Арсеналу до Мілану

2025-06-14 10:31

Луїс Енріке переходить в Інтер - міланський гранд посилив свою атакувальну лінію

2025-05-31 14:36

1/16 финала Лиги Европы: Где посмотреть сегодняшний матч Брюгге-Динамо

2021-02-25 15:46

Еще новости в разделе "Спорт"

Мілан запропонував 30 мільйонів євро за півзахисника бельгійського Брюгге Ардона Яшарі

2025-06-25 09:35

Один з найкращіх футболістів світу Поль Погба зізнався, що абсолютно розчарований відношенням Ювентусу

2025-06-24 09:25

Даніель Дюбуа визнав Усика одним з найсильніших бійців світу, проте непереможним його не вважає

2025-06-23 14:39

Бій-реванш Олександра Усика з Даніелем Дюбуа - прогноз від екс-чемпіна світу Джонні Нельсона

2025-06-21 16:45
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Мілан запропонував 30 мільйонів євро за півзахисника бельгійського Брюгге Ардона Яшарі 2025-06-25 09:35
Один з найкращіх футболістів світу Поль Погба зізнався, що абсолютно розчарований відношенням Ювентусу 2025-06-24 09:25
Даніель Дюбуа визнав Усика одним з найсильніших бійців світу, проте непереможним його не вважає 2025-06-23 14:39
Бій-реванш Олександра Усика з Даніелем Дюбуа - прогноз від екс-чемпіна світу Джонні Нельсона 2025-06-21 16:45