Спорт Сегодня 1/16 финала Лиги Европы: игроки Динамо рассказали о готовности к матчу против Брюгге

2021-02-18 15:12

Форвард киевского Динамо Артем Беседин поделился мнением о предстоящем матче против Брюгге в 1/16 финала Лиги Европы.

"Каждый из нас понимает важность этого матча. Все настраиваются, все футболисты готовы. Мы играем дома, самое важное - победить. Не менее важно оставить свои ворота сухими, чтобы легче было играть на выезде. Думаю, что все должно быть хорошо".

нападающий столичного суперклуба также прокомментировал перенос матча на 17:00.

"Нам без разницы, когда играть – в 5, 8 или еще позже. Будет на пару градусов теплее, такое решение приняли. В 5 -так в 5", - рассказал Беседин в интервью Футбол NEWS.

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