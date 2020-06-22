Спорт Лига Европы: когда и где пройдет ответный матч Шахтер - Вольфсбург

2020-06-22 15:14 174
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Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин в программе Великий футбол рассказал, как клуб будет планировать отпуск игроков, когда начнется подготовка к Лиге Европы и где состоится ответный матч с Вольфсбургом.

"На сто процентов неизвестно, где пройдет игра с Вольфсбургом. Ждем информацию. Все движется к тому, что это будет Германия. Исходя из логики, по крайней мере.

По большому счету, если мы играем без болельщиков, - это не имеет принципиального значения. Главное вовремя прилететь, подготовиться, отдохнуть и показать наш качественный футбол.

Определенными группами ребята будут уезжать в отпуск, потому что мы уже чемпионы. Сейчас в основном будет задействована вся молодежь в оставшихся играх. Ну и будем концентрироваться и готовиться к Лиге Европы - это сегодня для нас задача номер один", - отметил Палкин.

Напомним, первая встреча с Вольфсбургом завершилась выездной победой чемпионов Украины - 2:1.

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