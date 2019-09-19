Спорт Лига Европы: Сегодня Александрия будет противостоять немецким "волкам"

2019-09-19 14:46 135

Сегодня состоится матч Лиги Европы, в котором сыграет на выезде украинская "Александрия". Соперником нашего клуба станет немецкий "Вольфсбург".

Украинская команда начинает свою еврокампанию тяжелым матчем с немцами.

19 сентября, 22:00

Вольфсбург, "Фольксваген-Арена"

Лига Европы, 1 тур

"Вольфсбург" – "Александрия"

Напомним, бронзовый призер чемпионата Украины "Александрия" попала в групповой этап Лиги Европы напрямую, минуя квалификацию.

Группа І

1. "Вольфсбург"

2. "Гент"

3. "Сент-Этьен"

4. "Заря"

Соперники "Александрии" попались серьезные. Но и подопечные Шарана иногда умеют показывать футбол, достойный европейских полей. Так, на выходных был обыгран довольно крепкий "Днепр-1". При этом, "Александрия" наконец сумела удержать свои ворота на замке.

"Вольфсбург" сейчас идет на пятом месте в Бундеслиге. После нескольких лет борьбы за выживание клуб вернулся в еврокубки и наверняка жаждет побед. Пока "волки" не проигрывали, хоть и пропустили почти в каждом матче.