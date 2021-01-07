Мир Как празднуют Рождество в разных странах мира

2021-01-07 12:43 2560

Рождество Христово отмечается во всем мире. Но многие страны имеют свои традиции и обычаи, связанные с его празднованием.

В Вифлееме

Здесь праздник начинают задолго до заката. В Палестине к христианским праздникам особое отношение: нередко арабы-мусульмане приезжают на Рождество в Вифлеем, чтобы высказать христианам свое уважение. Да и среди самих палестинцев христиан довольно много. Празднования на горе Елеонской, где расположена Церковь Рождества Христова, начинаются с музыки. Оркестры обходят несколько кварталов. Такие же мелодии в Средние века здесь исполняли рыцари-крестоносцы. Службу в храме правят сразу несколько священников на разных языках. Вокруг храма собираются несколько десятков тысяч человек.

Австрия

Приближение Рождества в Австрии очень заметно. Примерно за четыре недели до Рождества в Австрии начинается адвент — период рождественского поста и ожидания празднования Рождества. В это время в домах украшают специальный венок, на который устанавливается четыре свечи. В первое воскресенье рождественского поста зажигается одна свеча, во второе — две, в третье воскресенье горят уже три свечи, а накануне Рождества, в последнее воскресенье адвента зажигаются все четыре свечи.

В это же время по всей стране начинают работать рождественские базары. Традиция их устроения берет свое начало в Средневековье. На рождественских базарах можно увидеть любовно украшенные киоски, стоящие вдоль улиц, продающие рождественские сладости, в виде печенья, изящно исполненного на австрийский манер, леденцов, горячего вина с пряным букетом и аппетитно-ароматными жареными каштанами.

Англия

В Англии Рождество — настоящий семейный праздник. В этот день все собираются в родительском доме, дарят друг другу подарки, и просматривают свои семейные фотографии. Традиционным блюдом является индейка под соусом из крыжовника и пудинг. А пьют в этот день исключительно чай или бренди.

Украшением английского рождественского стола является праздничный пирог. По старинному обычаю, его начиняют различными предметами, предсказывающими судьбу на ближайший год тому, в чьем куске окажется этот предмет. Англичане верят, что кольцо означает скорую свадьбу, монета — грядущее богатство, а подковка — удачу в новом году. Дом в Великобритании принято украшать ветвями остролиста, символизирующего достаток, и омелы — означающей гостеприимство и плодородие.

Аргентина

Рождество в Аргентине — очень домашний, семейный праздник. Как правило, все члены семьи собираются у кого-то дома, часов в 10 вечера садятся кушать. В 12 ночи торжественно открывается сидр или шипучка (шампанское в редком случае), молодые люди выходят взрывать петарды или пострелять из ружья по запущенным небольшим воздушным шарикам. Некоторые ходят в церковь на богослужение, но только «некоторые». 24-го обычно работают полдня, а 25-го все магазины, киоски, клубы, бары, рестораны закрыты. На рождественском столе — традиционно ensalada rusa (подобие русского оливье, которым гордятся аргентинцы), ensalada de lechuga y tomate (листья салата с помидорами), аргентинское асадо или маринованная курица.

Армения

Армяно-григорианская церковь осталась верна старому порядку и день рождения Христа отмечает 6 января. В этот день армянская церковь отмечает также день Крещения Христа. Накануне праздника Рождества, вечером, служится литургия, которая называется Литургия Сочельника. В этот день верующие зажигают свечу в церкви и несут ее домой, для освещения дома и подготовки к празднику Рождества Христова. На следующий день, 6 января, утром служится рождественская литургия. Далее справляют праздник Крещения Господнего с церемонией освящения воды. Традиционно в этот день в армянских семьях на стол подается рисовый плов с изюмом, рыба и красное вино. На следующий день все поднимаются поздно и не переодевают пижамы до полудня. До вечера доедают остатки рождественского ужина, а вечером подают копченую баранью ногу.

Германия

По старинной традиции, 11 числа 11 месяца в 11 часов 11 минут в Германии наступает сезон рождественских праздников, получивший название «пятого времени года». На старинных площадях городов устраивают грандиозные ярмарки, куда собираются тысячи человек. Люди обнимаются, пьют горячий глинтвейн, едят, танцуют и поют. В это же время дети начинают открывать сладкие календари адвента (они рассчитаны на 24 дня, и в окошечке календаря каждый день прячется по конфетке).

В Германии принято дарить «рождественскую звезду». Сто лет назад это растение привезли из Мексики, в России оно называется молочай. При правильном уходе в Рождество на зеленом кустике красуется ярко-красный или розовый венчик, напоминающий звезду. Дарят и клевер в горшке — знак того, что человеку обязательно улыбнется счастье. В католических областях, особенно в Баварии, в дни святок по улицам проходят процессии ряженых, у многих — устрашающий вид: лица вымазаны сажей или скрыты под страшными рогатыми масками.

Греция

Греция — православная страна, но празднует Рождество вместе с Западным миром 25 декабря. Его отмечают в каждом доме в кругу семьи. Наряжается рождественская елка, праздничный стол украшается различными плодами, которые рождает земля: фруктами, орехами, инжиром, изюмом и др. А главное место на столе отводится запеченной индейке.

Здесь обычно дарят на Рождество одежду, книги, предметы домашнего обихода, просто деньги в конвертах, и, конечно же, игрушки для детей.

Дания

Подготовка к Рождеству начинается за два месяца — в первую пятницу ноября; в этот день выпускают первое в году сладковатое и темное рождественское пиво. С этого дня магазины заполняются рождественской атрибутикой, в кондитерских появляется стойкий запах корицы, имбиря, гвоздики и кардамона, на улицах пахнет жареным миндалем, на открытых рынках появляются пушистые елочки, сосны и кипарисы.

На улицах и площадях появляются гирлянды, красные сердца из бумаги и шелка и соломенные козлики. На главной городской площади возле ратуши ставят центральную ель, а под ней — большой стеклянный ящик, куда бросают деньги для бедных детей из других стран. Датчане на Рождество выпекают каравай в форме кабана, который называют «святочный вепрь». В начале рождественской недели принято зажигать толстую свечу с делениями. Каждый день ее сжигают до определенного деления.

Исландия

Рождество наступает в Исландии рано. Уже 12 декабря на подоконник в ожидании подарков выставляются детские ботинки. Исладским ребятишкам повезло — подарки принесет не только Дед Мороз, а целых тринадцать святочных существ, полу-людей — полу-троллей, каждую ночь будут приносить что-нибудь в течение двух недель.

В канун Рождества готовится белая куропатка — традиционное исландское рождественское блюдо. Примечательно, что эта птица плохой летун, в основном она бегает, и поэтому такое блюдо могли позволить себе даже бедные люди, у которых не было ружья — они могли просто догнать и поймать свой будущий рождественский обед.