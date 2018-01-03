Детали фото 4 января в Национальной оперетте покажут детскую музыкальную сказку«Кошкин дом»

2018-01-03 13:07 399

Музыкальная сказка «Кошкин дом» по мотивам сказки С. Маршака - одна из лучших детских постановок Национальной оперетты, которая идеально подходит для первого знакомства юных зрителей с Театром.

Динамичный и смешной сюжет обязательно понравится как малышам, так и взрослым. Ведь в спектакле увлекательно рассказывается о том, как важно быть дружелюбным и отзывчивым, уметь делиться и отдавать свое тепло тем, кто в этом очень нуждается.

Богатая, гордая и своенравная кошка поначалу живет в хорошем большом доме в окружении комфортных дорогих вещей. Ее угощение, одежда и ... даже личный охранник кот Василий вызывают немалую зависть у «друзей-соседей».

Однако, как это нередко бывает, нежданно-негаданно приходит беда – пожар безжалостно уничтожает дом Кошкивместе со всем ее имуществом. Оставшись без крова, Кошка отправляется просить убежища у своих «друзей».

Однако ни Курица, ни Коза, ни Свинья не пускают несчастную даже на порог своего дома. Измученная, голодная и уставшая, отчаявшаяся найти кров, Кошка со своим верным спутником оказывается у скромного домика своих племянников-котят, которыенедавнопросили у нее приюта, но получили решительный и бесповоротный отказ.

Красавица Кошка тогда и знать не хотела малышей! Она была настолько жестока и бессердечна, что даже отказала им в куске хлеба…Но несмотря на все это, котята тут же с радостью распахнулией двери своей избушки. С тех пор бывшая светская львица становится доброй, отзывчивой и заботливой Кошкой и вместе с малышами и котом Василием строит новый дом, в котором нет места зависти, предательству, жадности и неискренности.

Тонкая гротескно-комедийная игра актеров, сочный и точный перевод стихотворных текстов, веселая и приятная музыка, яркие декорации, креативные костюмы, а также световые и звуковые спецэффекты погрузят публику в фантастический мир реалистической сказки со счастливым концом.

Когда: 04 января, четверг. Начало в 11:00 и 14:00

Где: Национальная оперетта Украины (г. Киев, ул. Б. Васильковская 53/3, ст. метро «Олимпийская»)

Стоимость билетов: 20-100грн

Билеты здесь