Политика Виктор Медведчук не исключил своего ареста по делу Савченко и Рубана

2018-03-31 11:00 828

Руководитель организации "Украинский выбор" Виктор Медведчук в интервью BBC рассказал о том, считает ли он возможным свой арест из-за дела против Надежды Савченко и Владимира Рубана, а также об отношениях с ними.

По его словам, исключать ничего нельзя.

"Учитывая уязвимость правовой системы Украины, может быть и задержание, и арест, и уголовные дела конкретно против меня", - считает Медведчук.

В то же время он говорит, что не будет пытаться получить политическое убежище за рубежом.

Что касается отношений с Надеждой Савченко, то он прокомментировал их так: "Дело в том, что с Савченко у меня вообще никаких контактов никогда в жизни не было".

Виктор Медведчук говорит, "что сделал очень много для того, чтобы она была освобождена из российской тюрьмы и приехала в Украину", но "ни до этого, ни после этого я с ней не успел познакомиться", поскольку "не счел это необходимым для себя ".

А Владимир Рубан, по словам Медведчука, действительно некоторое время был причастен к организации "Украинский выбор".

"Когда-то в 2013 году он действительно имел отношение к определенным мероприятиям "Украинского выбора", о чем я, кстати, тогда не знал, потому что в тех мероприятиях я не участвовал. Тогда я вообще не знал, кто такой Рубан", - говорит Медведчук.

По его словам, узнал о Рубане и встретился с ним он уже после начала конфликта на Донбассе - когда оба начали заниматься обменом пленных.

"Он считал, что, учитывая мои отношения с президентом РФ Путиным мне было бы очень просто решить все вопросы без каких-либо переговоров. Конечно, это была примитивная оценка серьезной проблемы", - объясняет руководитель "Украинского выбора", который приходится кумом российскому президенту.

В 2016 году Виктор Медведчук по просьбе СБУ встретился с Владимиром Рубаном при одном из обменов пленными, который в итоге так и не состоялся.

"Больше я с ним не поддерживал никаких отношений, у нас не было никаких контактов, - заявляет он. - Поэтому поиск моей причастности к Савченко, Рубану и их делу я считаю полным абсурдом. Любые заявления на эту тему - это политический заказ, политические инсинуации, не более".

Напомним, ранее Медведчук не исключил своё участие в парламентских выборах.