Стала известна цена газа для Украины в марте

Государственная фискальная служба рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления.
Средняя цена импортного природного газа в марте 2018 года составила 7154 гривен, или 275 долларов, за тысячу кубометров. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной фискальной службы в четверг, 12 апреля.
"Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 31 марта 2018 года, которая составляет 7154 гривен, или 275 долларов, за 1 тыс. куб. м", – говорится в сообщении.
Отметим, что в январе средняя стоимость импортного газа для Украины составила 272,9 долларов за тысячу кубометров.
Накануне сообщалось, что Украина открыла сезон закачки газа в подземные хранилища.