Детали документ Как рейдерят в Броварах-2: молчат даже после обысков

2018-04-13 16:00 372

В Броварах продолжается скандал вокруг попытки рейдерского захвата почти четырех гектаров земли. Тем временем выяснилось, что броварской мэр принимал участие не только в нем, но также имеет отношение к злоупотреблению кредитными средствами и незаконной легализации реконструированного жилого здания.

После публикации в марте о попытке рейдерского захвата 4 га земли редакция «Известий» обратилас с запросом к мэру Броваров Игорю Сапожко, который был ключевым героем той публикации. Напомним вкратце о сути рейдерской схемы. В марте 2018 года имел место целый букет судебных слушаний, многие из которых уже находятся на этапе апелляционного рассмотрения. И все они были посвящены тому, как ООО «Солнечный квартал» защищает право на принадлежащие ему здания производственного назначения, расположенные в Броварах. А заодно – и защищает право аренды земельного участка под этими зданиями.

Как уже мы писали, «Солнечный квартал» в июне 2013 года приобрела комплекс произ-водственных помещений у СТ(споживче товариство) «Лелека». В феврале 2014 года «Солнечный квартал» заключил договор аренды земельного участка на 3,86 га с Броварским городским советом – на период до декабря 2018 года включительно. Так положено - есть легально построенные здания, размещенные на земельном участке, их собственник регулярно перезаключает договор аренды, если земля принадлежит местной общине.

После 2014 года атаку на «Солнечный квартал» вели активно и согласованно – под во-дительством ООО «Автокар-777». Почти одновременно с судебными исками предприни-мались попытки силового выдавливания собственника – при участии скандально извест-ного мэра Броваров Игоря Сапожко. А одновременно «Солнечному кварталу» «рекомен-довали» переписать имущество на «Автокар» - под угрозами уголовного преследования. К счастью, рейдерам достигнуть желаемого не удалось. И те взялись с другой стороны - приемами, которые можно квалифицировать как мошеннические. В том же 2016 году, юристы «Автокар 777» попытались через подставных лиц получить документы на право собственности на самовольно построенные сооружения. Но мошенническая схема была вскрыта и приказом Минюста №3688/5 в декабре 2016 года.

А в августе 2017 года регистратор Литвиновского сельсовета по сговору с СТ "Транзит-2008"(предприятие из орбиты «Автокара»), попыталась отменить госрегистрацию объектов на улице Богунской, 22, что в Броварах – это те самые объекты, что принадлежат «Солнечному кварталу». Впоследствии это действие было отменено Министерством юс-тиции приказом №3550/5 в ноябре 2017 года. Там были обнаружены настолько грубые нарушения закона, что этому регистратору был заблокирован доступ к госреестрам.

Затем «Автокар 777» и стоящие за ним лица при поддержке мэра Броваров Игоря Сапожко попытались досрочно разорвать договор аренды земельного участка под находящимися в собственности зданиями(напомним, договор аренды действителен до декабря 2018 года). Хотя это незаконное решение было оспорено в суде и остановлено, Сапожко путем административного давления принудил регистратора Броварского городского совета исключить договор аренды из реестра. Поскольку те действия были незаконными, Министерство юстиции своим приказом №4072/5 в декабре его отменило и отключило недобросовестного регистратора от доступа к реестрам.

Тогда же стало известно, что к рейдерским акциям причастны люди, стоящие за компанией «Автокар 777» - Алексей Мозговой и Игорь Курасевич. Их называют собственниками компании и ее руководителями, хотя в официальных документах обозначены другие фамилии.

Мозговой и Курасевич ради пущей важности представлялись в Броварах в качестве внештатных помощников народного депутата Руслана Сольвара, хотя на официальной странице депутата на сайте Верховной Рады ни один их них не числится. Некогда Мозговой был внештатным помощником Руслана Сольвара – и в 7, и в 8 созыве ВР, но в 2017-2018 годах уже им не являлся. Курасевич не был советником Сольвара никогда. Тем не менее, оба козыряют именем депутата повсеместно. «Известия» направили журналистский запрос нардепу Сольвару, однако ответ до сих пор не получили. Судя по всему, Руслан Сольвар предпочел отмалчиваться и не комментировать неудобную для себя тему, которая может нести риски для его репутации, особенно, в период когда его коллеги уже вступили предвыборную гонку.

В этом конфликте много интересного, но в данном случае заинтересовала именно фигура мэра – Игоря Сапожко. Редакция обратилась к нему с запросом, чтобы тот проком-ментировал происходящее в его городе. Но никакой реакции ни от мэрии Броваров, ни от мэра Сапожко не последовало. И вскоре стало понятно, почему. Дело в том, что право-охранители провели обыск в его кабинете 22 февраля 2018 года в рамках расследования дела ООО «Бригус».

Претензии правоохранителей касались открытого недавно уголовного производства, связанного с кредитованием ООО «Бригус» в одном из банков. Тем самым была предана огласке связь Сапожко с ООО «Бригус», что раньше категорически отрицалась. Также тем самым стало известно, что Сапожко имеет отношение к злоупотреблениям кредитными средствами. Запрос «Известий» в мэрию касался именно бизнес-интересов мэра – и на него ответа не последовало.

Впрочем, интересы Сапожко по-прежнему сосредоточены на махинациях с недвижимостью – осенью 2017 года городской совет согласовал незаконно возведенное здание многоквартирного дома по адресу Лесная улица, 24, Бровары. «Бригус» провела неза-конную реконструкцию здания общежития, а также распродала выстроенные в нем квар-тиры. Под предлогом защиты покупателей и под жестким давлением со стороны мэра горсовет стройку незаконно согласовал. Комментарии по поводу этой махинации редакции также не были предоставлен. Но «Известия» не теряют надежды получить развернутые комментарии от мэра Броваров.